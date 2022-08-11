Судно с украинским зерном не смогло покинуть порт Черноморск – Минобороны Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Сегодня из-за плохой погоды судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции, информирует УНН.
Цитата
"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло начать рейс из-за плохой погоды и состояния моря. Два судна, которые вчера прошли проверку, направляются в Украину. Разгрузочные работы судов в украинских портах продолжаются", – говорится в сообщении.
Напомним
10 августа в порт Черноморск для загрузки прибыл второй сухогруз. Он готов экспортировать 30 000 тысяч тонн кукурузы.