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Судно с украинским зерном не смогло покинуть порт Черноморск – Минобороны Турции

Судно с украинским зерном не смогло покинуть порт Черноморск – Минобороны Турции

Киев • УНН

 • 727201 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сегодня из-за плохой погоды судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции, информирует УНН.

Цитата

"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло начать рейс из-за плохой погоды и состояния моря. Два судна, которые вчера прошли проверку, направляются в Украину. Разгрузочные работы судов в украинских портах продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним

10 августа в порт Черноморск для загрузки прибыл второй сухогруз. Он готов экспортировать 30 000 тысяч тонн кукурузы.

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