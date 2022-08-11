Завтра в порт Южный прибудет судно, которое загрузят пшеницей для Африки

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"Завтра ожидается прибытие в порт Южный судна Brave commander (флаг Либерии) под погрузку более 23 тыс. тонн пшеницы для борьбы с голодом в Восточной Африке", – говорится в сообщении.

Добавим

Судно отправится в Эфиопию через порт Джибути.

Напомним

Сегодня из-за плохой погоды судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск.