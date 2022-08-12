З портів в Україні вийшло ще два судна з зерном
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. З чорноморських портів на Одещині на сьогоднішній ранок вирушили ще два судна з зерном, повідомили у Міноборони Туреччини, пише УНН.
Деталі
У межах відвантаження зерна, за даними Міноборони Туреччини:
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- Корабель Sormovsky під прапором Беліза, що перевозить 3 тисячі 50 тонн пшениці з Чорноморська до Текірдага,
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- Корабель Star Laura під прапором Маршаллових островів з 60 тисячами тонн кукурудзи також вирушило з Южного до Ірану.
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За даними Мінінфраструктури, станом на 10 серпня уже 12 суден прямували із українських портів з агропродукцією до 7 країн світу. На їх борту 370 тис. тонн агропродукції. І вже 2 судна прийшли під завантаження.
Перше судно з українською кукурудзою прибуло в турецький порт для розвантаження 8 серпня.
12 серпня очікується прибуття до порту "Південний" судна Brave Commander під прапором Ліберії під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом у Східній Африці.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.