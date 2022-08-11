Кулеба: 11 суден з українським зерном прямують до семи країн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У межах "зернової угоди" 11 суден прямують до покупців у семи країнах. Загальний обсяг аграрного вантажу, який вже вийшов з українських портів, – 374 тис. тонн. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Запрацювали всі три великі Чорноморські порти Одеси. 8 серпня перше судно прибуло до турецького порту Деріндже та вже розвантажується. Ще 11 суден прямують до покупців в семи країнах, це Ірландія, Велика Британія, Італія, Ліван, Корея, Туреччина, Китай", – розповів Кулеба.
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За словами міністра, загальний обсяг аграрного вантажу, який вже вийшов з українських портів, – 374 тис. тонн.
"Якщо все буде йти відповідно до домовленостей і буде гарантована безпека нашому узбережжю, то будемо розглядати можливість долучення Миколаївського морського порту до зернового коридору оскільки там також є заблоковані кораблі з українським збіжжям", – зазначив Кулеба.
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Сьогодні, 11 серпня, через погану погоду судно з українським зерном не змогло вийти з порту Чорноморськ.
10 серпня у порт Чорноморськ прибув другий суховантаж. Він готовий експортувати 30 000 тисяч тонн кукурудзи.