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Кулеба: 11 судов с украинским зерном направляются в семь стран

Киев • УНН

 • 135657 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В рамках "зернового соглашения" 11 судов направляются к покупателям в семи странах. Общий объем аграрного груза, который уже вышел из украинских портов, – 374 тыс. тонн. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба: 11 судов с украинским зерном направляются в семь стран

Цитата

"Заработали все три большие Черноморские порты Одессы. 8 августа первое судно прибыло в турецкий порт Дериндже и уже разгружается. Еще 11 судов направляются к покупателям в семи странах, это Ирландия, Великобритания, Италия, Ливан, Корея, Турция, Китай", – рассказал Кулеба.

Детали

По словам министра, общий объем аграрного груза, который уже вышел из украинских портов, – 374 тыс. тонн.

"Если все будет идти в соответствии с договоренностями и будет гарантирована безопасность нашему побережью, то будем рассматривать возможность присоединения Николаевского морского порта к зерновому коридору, поскольку там также есть заблокированные корабли с украинским зерном", – отметил Кулеба.

Дополнение

Сегодня, 11 августа, из-за плохой погоды судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск.

10 августа в порт Черноморск прибыл второй сухогруз. Он готов экспортировать 30 тысяч тонн кукурузы.

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