Україна експортувала вже 370 тис. тонн продовольства "зерновим коридором"

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"За дев’ять днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш ніж 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу, та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В АМПУ нагадали, що 9 серпня вранці чергові 70 тисяч тонн продовольства "зерновим коридором" вирушили з порту "Чорноморськ".

Йдеться про судно Rahmi Yağci, яке має доставити 5300 т продовольства до Туреччини, та балкер-панамакс Ocean Lion, який з майже 65 000 т кукурудзи прямує до Південної Кореї.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.