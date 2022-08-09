Ще два судна вирушили з портів України "зерновим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Ще два судна з сільгосппродукцією на ранок 9 серпня вирушили з портів Одещини у межах "зернової" угоди, повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства оборони Туреччини.
Деталі
За даними МО Туреччини, сьогодні вранці у межах відвантаження зерна:
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- Судно Ocean Lion під прапором Ліберії, з 64 тис. 720 тонн кукурудзи з Чорноморська до Південної Кореї,
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- Судно під турецьким прапором Rahmi Yağci також вирушило, щоб доставити з Чорноморська до Стамбула 5300 тонн соняшникового шроту навалом.
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Інспекцію чотирьох суден, які стояли на якорі біля Ахиркапи вночі, також буде проведено наступних годин, додали у відомстві.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.