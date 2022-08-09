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Еще два судна отправились из портов Украины "зерновым коридором"

Еще два судна отправились из портов Украины "зерновым коридором"

Киев • УНН

 • 127293 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Еще два судна с сельхозпродукцией на утро 9 августа отправились из портов Одесской области в рамках "зернового" соглашения, сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства обороны Турции.

Детали

По данным МО Турции, сегодня утром в рамках отгрузки зерна:

  • Судно Ocean Lion под флагом Либерии, с 64 тыс. 720 тонн кукурузы из Черноморска в Южную Корею,
  • Судно под турецким флагом Rahmi Yağci также отправилось, чтобы доставить из Черноморска в Стамбул 5300 тонн подсолнечного шрота навалом.

Инспекция четырех судов, стоявших на якоре у Ахыркапы ночью, также будет проведена в последующие часы, добавили в ведомстве.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

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