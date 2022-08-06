Вперше з 24 лютого: в український порт зайшло іноземне судно під завантаження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні вперше зі старту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S. Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, передає УНН із посиланням на Мінінфраструктури.
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За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, "ми уже можемо констатувати факт, що ... «зерновий коридор» запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України. Ця подія також є важливим сигналом ринку, що «зерновий коридор» – це безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти".
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"Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб наші порти могли приймати та обробляти значно більше суден. Зокрема, ми плануємо уже за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу.
Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції», – зазначив міністр.
Додамо
Раніше повідомлялось, що судно має зайти до порту "Чорноморськ", але, за іформацією нардепа Олексія Гончаренка, - зайшло до порту "Південний".
Нагадаємо
22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
У рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: RAZONI NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.
Прибуття першого судна RAZONI в кінцевий пункт призначення – порт Триполі в Лівані – очікується 7 серпня.