Вперше з 24 лютого: в український порт зайшло іноземне судно під завантаження

Деталі

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, "ми уже можемо констатувати факт, що ... «зерновий коридор» запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України. Ця подія також є важливим сигналом ринку, що «зерновий коридор» – це безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти".

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"Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб наші порти могли приймати та обробляти значно більше суден. Зокрема, ми плануємо уже за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу.

Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції», – зазначив міністр.

Додамо

Раніше повідомлялось, що судно має зайти до порту "Чорноморськ", але, за іформацією нардепа Олексія Гончаренка, - зайшло до порту "Південний".

Нагадаємо

22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

У рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: RAZONI NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.

Прибуття першого судна RAZONI в кінцевий пункт призначення – порт Триполі в Лівані – очікується 7 серпня.