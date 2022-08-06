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Впервые с 24 февраля: в украинский порт зашло иностранное судно под загрузку

Киев • УНН

 • 196093 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня впервые со старта полномасштабного вторжения россии 24 февраля в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S. Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

Детали

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, "мы уже можем констатировать факт, что... «зерновой коридор» заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины. Это событие также важно сигналом рынка, что «зерновой коридор» – это безопасная и главное выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты".

Цитата

"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы наши порты могли принимать и обрабатывать значительно больше судов. В частности, мы планируем уже через 2 недели выйти на уровень не менее 3-5 судов в сутки.

Наша цель – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции», – отметил министр.

Добавим

Ранее сообщалось, что судно должно зайти в порт "Черноморск", но, по информации нардепа Алексея Гончаренко, - зашло в порт "Южный".

Напомним

22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже было отправлено 4 судна: RAZONI NAVI STAR, ROJEN и POLARNET. Они перевозят более 80 тысяч тонн кукурузы.

Прибытие первого судна RAZONI в конечный пункт назначения – порт Триполи в Ливане – ожидается 7 августа.

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