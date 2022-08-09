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Украина экспортировала уже 370 тыс. тонн продовольствия "зерновым коридором"

Украина экспортировала уже 370 тыс. тонн продовольствия "зерновым коридором"

Киев • УНН

 • 153368 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Украина отправила на экспорт морем в рамках "зернового" соглашения уже 370 тыс. тонн продовольствия, сообщили в ГП "Администрация морских портов Украины", пишет УНН.

Цитата

"За девять дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 12 судов, которые вывезли более 370 тыс. тонн агропродукции в 7 стран мира, и одно судно зашло в порт Черноморск под погрузку", - говорится в сообщении.

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В АМПУ напомнили, что 9 августа утром очередные 70 тысяч тонн продовольствия "зерновым коридором" отправились из порта "Черноморск".

Речь идет о судне Rahmi Yağci, которое должно доставить 5300 т продовольствия в Турцию, и балкере-панамаксе Ocean Lion, который с почти 65 000 т кукурузы направляется в Южную Корею.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

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