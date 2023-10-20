Из Израиля накануне вечером вылетел четвертый эвакуационный рейс с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Из Израиля 19 октября вечером вылетел очередной эвакуационный рейс с 79 украинцами на борту. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле, передает УНН.
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«19 октября в 22:30 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) чартерным рейсом в г. Бухарест (Румыния) улетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины.
Посольством было обеспечено предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур», - говорится в сообщении.
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что осложняется ситуация с эвакуацией украинцев из сектора Газа, за ночь на 19 октября в анклаве была подтверждена гибель украинки.
Первый эвакуационный рейс из Израиля с украинцами вылетел в Бухарест вечером субботы 14 октября.
Затем 16 октября вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины. Среди них 107 женщин и 23 ребенка.
В тот же день ночью из Израиля вылетел уже третий эвакуационный рейс с 74 украинцами на борту.