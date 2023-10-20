З Ізраїлю напередодні ввечері вилетів четвертий евакуаційний рейс з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З Ізраїлю 19 жовтня ввечері вилетів черговий евакуаційний рейс з 79 українцями на борту. Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі, передає УНН.
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«19 жовтня о 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерном рейсом до м. Бухарест (Румунія) відлетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України.
Посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що ускладнюється ситуація з евакуацією українців із сектору Гази, за ніч на 19 жовтня в анклаві була підтверджена загибель українки.
Перший евакуаційний рейс з Ізраїлю з українцями вилетів до Бухаресту ввечері суботи 14 жовтня.
Потім 16 жовтня вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України. Серед них 107 жінок та 23 дитини.
В той же день вночі з Ізраїлю вилетів вже третій евакуаційний рейс з 74 українцями на борту.