Список на евакуацію з сектору Гази сягнув 308 людей і зростає, в анклаві підтверджена загибель українки - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Ускладнюється ситуація з евакуацією українців із сектору Гази, за ніч в анклаві підтверджена загибель українки. Про це в ефірі телемарафону сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає кореспондент УНН.
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«Ситуація з евакуацією із сектору Гази ускладнюється. За ніч підтверджена загибель там однієї українки, її особу підтверджено. У списку на евакуацію вже 308 людей, і він постійно збільшується, і за пару днів може досягти 400 осіб. Сподіваюсь, палестинська сторона виконає свою обіцянку та випустить іноземців», - сказав посол.
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Він зазначив, що з Єгипту через пункт пропуску "Рафах" уже відправлені гуманітарні вантажі до сектору Гази.
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