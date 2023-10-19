Список на евакуацію з сектору Гази сягнув 308 людей і зростає, в анклаві підтверджена загибель українки - посол

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«Ситуація з евакуацією із сектору Гази ускладнюється. За ніч підтверджена загибель там однієї українки, її особу підтверджено. У списку на евакуацію вже 308 людей, і він постійно збільшується, і за пару днів може досягти 400 осіб. Сподіваюсь, палестинська сторона виконає свою обіцянку та випустить іноземців», - сказав посол.

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Він зазначив, що з Єгипту через пункт пропуску "Рафах" уже відправлені гуманітарні вантажі до сектору Гази.

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