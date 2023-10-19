Список на эвакуации из сектора Газа достиг 308 человек и растет, в анклаве подтверждена гибель украинки - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Осложняется ситуация с эвакуацией украинцев из сектора Газа, за ночь в анклаве подтверждена гибель украинки. Об этом в эфире телемарафона сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает корреспондент УНН.
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«Ситуация с эвакуацией из сектора Газа осложняется. За ночь подтверждена гибель там одной украинки, ее личность подтверждена. В списке на эвакуацию уже 308 человек, и он постоянно увеличивается, и за пару дней может достичь 400 человек. Надеюсь, палестинская сторона выполнит свое обещание и выпустит иностранцев», - сказал посол.
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Он отметил, что из Египта через пункт пропуска "Рафах" уже отправлены гуманитарные грузы в сектор Газа.
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