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Єгипет дозволить відправити до Гази до 20 вантажів гумдопомоги - Байден

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент Джо Байден заявив, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі погодився на дозвіл до Гази до 20 вантажівок допомоги, які направлять вкрай важливі товарів на територію. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Єгипет дозволить відправити до Гази до 20 вантажів гумдопомоги - Байден

Деталі

Байден сказав журналістам, що єгипетський президент дав йому запевнення про досягнуті домовленості щодо допомогу під час телефонної розмови після візиту президента США до Ізраїлю.

Пункт пропуску Рафах між Єгиптом і сектором Газа залишається закритим, не допускаючи їжі, води та медикаментів. Пункт пропуску можуть не відкритися до п’ятниці, щоб дати час на ремонт дороги.

Доповнення

Отримання поставок допомоги в Газу було однією з головних цілей президента Байдена під час його поїздки на Близький Схід.

Але ці зусилля зазнали невдачі, коли арабські лідери, включаючи Сісі, скасували заплановану зустріч із Байденом у Йорданії після смертоносного вибуху в лікарні в Газі, в якому арабські країни звинуватили Ізраїль.

Ізраїль, США та незалежні експерти з розвідки заявили, що вибух був спричинений несправною ракетою, запущеною бойовиками палестинського угруповання «Ісламський джихад».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден оголосив про виділення 100 млн доларів гуманітарної допомоги Газі

Офіс Нетаньяху заявив, що не буде перешкоджати відправленню гуманітарної допомоги з Єгипту до південної частини Гази, доки будуть вжиті заходи, щоб запобігти її передачі до ХАМАСу.

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