Єгипет дозволить відправити до Гази до 20 вантажів гумдопомоги - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент Джо Байден заявив, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі погодився на дозвіл до Гази до 20 вантажівок допомоги, які направлять вкрай важливі товарів на територію. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Байден сказав журналістам, що єгипетський президент дав йому запевнення про досягнуті домовленості щодо допомогу під час телефонної розмови після візиту президента США до Ізраїлю.
Пункт пропуску Рафах між Єгиптом і сектором Газа залишається закритим, не допускаючи їжі, води та медикаментів. Пункт пропуску можуть не відкритися до п’ятниці, щоб дати час на ремонт дороги.
Доповнення
Отримання поставок допомоги в Газу було однією з головних цілей президента Байдена під час його поїздки на Близький Схід.
Але ці зусилля зазнали невдачі, коли арабські лідери, включаючи Сісі, скасували заплановану зустріч із Байденом у Йорданії після смертоносного вибуху в лікарні в Газі, в якому арабські країни звинуватили Ізраїль.
Ізраїль, США та незалежні експерти з розвідки заявили, що вибух був спричинений несправною ракетою, запущеною бойовиками палестинського угруповання «Ісламський джихад».
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Офіс Нетаньяху заявив, що не буде перешкоджати відправленню гуманітарної допомоги з Єгипту до південної частини Гази, доки будуть вжиті заходи, щоб запобігти її передачі до ХАМАСу.