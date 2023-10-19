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Египет позволит отправить в Газу до 20 грузов гумпомощи - Байден

Киев • УНН

 • 240866 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Джо Байден заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился на разрешение в Газу до 20 грузовиков помощи, которые направят крайне важные товаров на территорию. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Египет позволит отправить в Газу до 20 грузов гумпомощи - Байден

Детали

Байден сказал журналистам, что египетский президент дал ему заверения о достигнутых договорённостях по помощи во время телефонного разговора после визита президента США в Израиль.

Пункт пропуска Рафах между Египтом и сектором Газа остается закрытым, не допуская еды, воды и медикаментов. Пункт пропуска могут не открыться до пятницы, чтобы дать время на ремонт дороги.

Дополнение

Получение поставок помощи в Газу было одной из главных целей президента Байдена во время его поездки на Ближний Восток.

Но эти усилия потерпели неудачу, когда арабские лидеры, включая Сиси, отменили запланированную встречу с Байденом в Иордании после смертоносного взрыва в больнице в Газе, в котором арабские страны обвинили Израиль.

Израиль, США и независимые эксперты по разведке заявили, что взрыв был вызван неисправной ракетой, запущенной боевиками палестинской группировки «Исламский джихад».

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Офис Нетаньяху заявил, что не будет препятствовать отправке гуманитарной помощи из Египта в южную часть Газы, пока будут приняты меры, чтобы предотвратить её передачу ХАМАСу.

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