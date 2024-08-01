Профессиональные патриотические люди готовят уже следующие мероприятия по уменьшению возможностей государства-агрессора в Африке и в других уголках земного шара. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя, будут ли еще уничтожения вагнеровцев, передает корреспондент УНН.

На вопрос, будут ли еще уничтожения вагнеровцев в Африке, Юсов ответил: "Я могу поделиться информацией, что да - будут. По имеющимся данным профессиональные патриотические люди готовят уже следующие мероприятия по уменьшению возможностей государства-агрессора в Африке и в других уголках земного шара.

Юсов про знищення "вагнерівців" у Малі: є військові наслідки для рф

Дополнение

На севере Мали, у границы с Алжиром, туарезские повстанцы заявили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из группы ЧВК "Вагнер" во время двух дней столкновений. Это произошло после того, как армия Мали сообщила о потере двух своих военных и убийстве примерно 20 повстанцев.

Сообщалось, что туарезские повстанцы в Мали, которые захватили военных из ЧВК "вагнер", хотят передать пленных Украине для укрепления связей и общей победы.

В ЧВК "Вагнера" подтвердили потери в Мали. Заявление компании было опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале "Разгрузка вагнера".

Юсов, комментируя уничтожение наёмников ЧВК "вагнер" в Мали, заявил, что туарезские повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную операцию против российских военных преступников, и намекнул на продолжение действий против российских военных.