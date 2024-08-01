Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов комментируя уничтожение наемников ЧВК "вагнер" в Мали заявил, что есть военные последствия для россии. Это заставляет врага тратить, отвлекать силы и средства. Тратить дополнительные ресурсы на защиту собственного контингента. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, уважаемые СМИ сообщают, источники сообщают. Но факт остается фактом, что кто-то таки атаковал российскую базу в Сирии и есть соответствующие последствия поражения. Очевидно государство-агрессор должно нести ответственность за свои незаконные действия в разных уголках мира, а военные преступники должны быть наказаны, - сказал Юсов.

Спецназовцы разведки нанесли удар по российской базе в Сирии - источник

Он добавил, что есть еще несколько событий, которые не получали огласки в СМИ.

Видите в разных уголках фигурирует информация. Вот недавно был Судан. Потом Мали. Есть еще несколько стран, события, которые не получали огласки в СМИ пока что. Вот Сирия. Очевидно речь идет о том, что монополия в сфере бандитской, пиратской так называемой деятельности ЧВК российских в мире, в Африке точно подходит к концу. Появляются силы и противодействия, которые могут ставить этих преступников на место. Есть имиджевые потери, - добавил Юсов.

По его словам, есть военные последствия после событий в Мали, в частности, уже известно о переброске туда дополнительных частей российских наемников и террористов из других уголков, в частности Африки.

"Это заставляет врага тратить, отвлекать силы и средства. Тратить дополнительные ресурсы на защиту собственного контингента", - сказал Юсов.

Кроме того, Юсов отметил, что некоторые из пленных "вагнеровцев" были обменяны на месте.

На вопрос, есть ли точная цифра сколько повстанцам удалось уничтожить и захватить в плен во время операции туарегов, Юсов ответил: "Цифра уточняется. Относительно пленных из того, что известно, то пленных было больше, но некоторые из них были обменяны сразу на месте. Да, полевые обмены бывают, такая информация была".

Напомним

На севере Мали, у границы с Алжиром, туарезские повстанцы заявили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из группы ЧВК "Вагнер" во время двух дней столкновений. Это произошло после того, как армия Мали сообщила о потере двух своих военных и убийстве примерно 20 повстанцев.

Сообщалось, что туарезские повстанцы в Мали, которые захватили военных из ВВК "вагнер", хотят передать пленных Украине для укрепления связей и общей победы.

В ЧВК "вагнера" подтвердили потери в Мали. Заявление компании было опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале "Разгрузка вагнера".