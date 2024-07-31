Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны нанесли комплексный удар по российской базе в Сирии. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Так, собеседник сообщил, что спецназовцы украинской разведки нанесли комплексный удар по российской базе в Сирии.

"Удар ГУР по российской базе в Сирии. Очень важно уничтожать все, что касается российских интересов", - написал руководитель ЦПД СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, комментируя видео спецоперации.

Дополнение

Kyiv Post обнародовал видео и фото, на которых видно продолжение спецоперации бойцов подразделений Главного управления разведки (ГУР) по уничтожению российских войск в Сирии.

Как утверждают источники Kyiv Post в спецслужбе, группа "Химик" в конце июля 2024 года осуществила очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.

На этот раз целью атаки стала военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, который расположен к востоку от Алеппо.

На обнародованных видеозаписях видны главные эпизоды атаки: сначала уничтожается российский подвижный комплекс РЭБ, а затем дроны атакуют российские военные объекты на самом аэродроме. Сообщается, что удар был осуществлен на следующий день после встречи президента россии владимира путина с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась в среду, 24 июля.

Этот аэродром контролируется россиянами и используется в военных целях с 2015 года.

Собеседник в украинской разведке рассказал, что известно, что данный объект среди прочего использовался также для тренировки и отправки иностранных наемников на войну в Украину.