Юрист о деле сотрудника НАБУ Магамедрасулова: мы не можем голосованием в Фейсбук определять виновен человек или нет

Публичные высказывания относительно расследования того или иного преступления не могут омрачать или препятствовать уголовному производству. Есть предусмотренная законом процедура, а не публичное обсуждение или голосование в соцсетях. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Олег Шрам, комментируя заявления, которые стали звучать вокруг дела должностного лица НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого обвиняют в торговле с рф.

Олег Шрам отметил, что несмотря на свободу слова, которая существует в Украине, в уголовном процессе важны только слова сторон этого процесса.

"То есть, если защищаться в уголовном производстве - есть соответствующие процедуры, порядок представления доказательств, обращения с ходатайствами к следователю, к прокурору, инициирование следственных действий, самостоятельный сбор и представление доказательств. А здесь мы видим такую какую-то публичную историю, которая не связана с уголовным производством. Выглядит как попытка сформировать публичное мнение, то есть перевести защиту из плоскости исследования доказательств, обстоятельств уголовного производства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в плоскость публичности, чтобы каждый сам определялся виновно или не виновно лицо, или сформировать мнение его невиновности или виновности в таком формате",- пояснил юрист.

Шрам подчеркнул, что необходимо четкое соблюдение предусмотренных законом процедур, а не голосование за то, виновно лицо или нет, на улице или в соцсетях.

Юрист также отметил, что не видел позиции стороны защиты и действительно ли она соглашается с теми заявлениями, которые сейчас звучат в поддержку Магамедрасулова.

"И хотелось бы увидеть, что сторона защиты по этому поводу думает и если это действительная позиция стороны защиты то подавали ли, обращались ли они с соответствующими ходатайствами к следователям прокурорам и давалась ли таким ходатайствам и доказательствам соответствующая оценка. А все остальное это лишь попытка либо сформировать общественное мнение либо влияние на общественное мнение с целью показать подозреваемое лицо в ином свете, либо скомпрометировать действия правоохранителей в этом деле", - считает юрист.

Напомним

Служба безопасности Украины обвинила сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентября в якобы продаже технической конопли представителям сектора экономики россии.

СБУ утверждает, что Магамедрасулов якобы выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (рф) партий технической конопли. Ее незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец.

Руслана Магамедрасулова арестовали 21 июля. 22 июля суд в Киеве отправил его под стражу до 16 сентября без права на залог. Адвокаты планируют обжаловать решение суда.

В то же время после задержания сотрудника НАБУ и его отца со стороны некоторых активистов стали звучать заявления по поводу того, что задержанных обвиняют бездоказательно и лишают права на защиту.