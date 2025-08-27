$41.400.03
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 2778 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
11:13 • 6364 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 9416 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 18435 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 53650 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 51975 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107434 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76584 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157502 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Юрист о деле сотрудника НАБУ Магамедрасулова: мы не можем голосованием в Фейсбук определять виновен человек или нет

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Юрист Олег Шрам отмечает, что публичные обсуждения не могут омрачать уголовное производство в отношении должностного лица НАБУ Руслана Магамедрасулова. Он подчеркивает необходимость соблюдения законных процедур, а не голосования в соцсетях.

Юрист о деле сотрудника НАБУ Магамедрасулова: мы не можем голосованием в Фейсбук определять виновен человек или нет

Публичные высказывания относительно расследования того или иного преступления не могут омрачать или препятствовать уголовному производству. Есть предусмотренная законом процедура, а не публичное обсуждение или голосование в соцсетях. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Олег Шрам, комментируя заявления, которые стали звучать вокруг дела должностного лица НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого обвиняют в торговле с рф.

Олег Шрам отметил, что несмотря на свободу слова, которая существует в Украине, в уголовном процессе важны только слова сторон этого процесса.

"То есть, если защищаться в уголовном производстве - есть соответствующие процедуры, порядок представления доказательств, обращения с ходатайствами к следователю, к прокурору, инициирование следственных действий, самостоятельный сбор и представление доказательств. А здесь мы видим такую какую-то публичную историю, которая не связана с уголовным производством. Выглядит как попытка сформировать публичное мнение, то есть перевести защиту из плоскости исследования доказательств, обстоятельств уголовного производства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в плоскость публичности, чтобы каждый сам определялся виновно или не виновно лицо, или сформировать мнение его невиновности или виновности в таком формате",- пояснил юрист.

Шрам подчеркнул, что необходимо четкое соблюдение предусмотренных законом процедур, а не голосование за то, виновно лицо или нет, на улице или в соцсетях.

Юрист также отметил, что не видел позиции стороны защиты и действительно ли она соглашается с теми заявлениями, которые сейчас звучат в поддержку Магамедрасулова.

"И хотелось бы увидеть, что сторона защиты по этому поводу думает и если это действительная позиция стороны защиты то подавали ли, обращались ли они с соответствующими ходатайствами к следователям прокурорам и давалась ли таким ходатайствам и доказательствам соответствующая оценка. А все остальное это лишь попытка либо сформировать общественное мнение либо влияние на общественное мнение с целью показать подозреваемое лицо в ином свете, либо скомпрометировать действия правоохранителей в этом деле", - считает юрист.

Напомним

Служба безопасности Украины обвинила сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентября в якобы продаже технической конопли представителям сектора экономики россии.

СБУ утверждает, что Магамедрасулов якобы выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (рф) партий технической конопли. Ее незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец.

Руслана Магамедрасулова арестовали 21 июля. 22 июля суд в Киеве отправил его под стражу до 16 сентября без права на залог. Адвокаты планируют обжаловать решение суда.

В то же время после задержания сотрудника НАБУ и его отца со стороны некоторых активистов стали звучать заявления по поводу того, что задержанных обвиняют бездоказательно и лишают права на защиту.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Германия
Украина
Facebook
Киев