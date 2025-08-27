Юрист про справу працівника НАБУ Магамедрасулова: ми не можемо голосуванням у Фейсбук визначати винна людина чи ні

Публічні висловлювання щодо розслідування того чи іншого злочину не можуть затьмарювати чи ставати на заваді кримінального провадження. Є передбачена законом процедура, а не публічне обговорення чи голосування у соцмережах. Таку думку у коментарі УНН висловив юрист Олег Шрам, коментуючи заяви, що стали лунати довкола справи посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого обвинувачують у торгівлі з рф.

Олег Шрам зауважив, що попри свободу слова, яка існує в Україні, в кримінальному процесі важать лише слова сторін цього процесу.

"Тобто, якщо захищатися в кримінальному провадженні - є відповідні процедури, порядок подання доказів, звернення з клопотаннями до слідчого, до прокурора, ініціювання слідчих дій, самостійне збирання і подання доказів. А тут ми бачимо таку якусь публічну історію, яка не пов'язана з кримінальним провадженням. Виглядає як спроба сформувати публічну думку, тобто перевести захист із площини дослідження доказів, обставин кримінального провадження у відповідності до кримінально-процесуального законодавства, у площину публічності, щоб кожен сам визначався винна чи не винна особа, або сформувати думку її невинуватості чи винуватості в такому форматі",- пояснив юрист.

Шрам наголосив, що необхідне чітке дотримання передбачених законом процедур, а не голосування за те винна особа чи ні на вулиці чи у соцмережах.

Юрист також зауважив, що не бачив позиції сторони захисту і чи дійсно вона погоджується з тими заявами, які наразі лунають на підтримку Магамедрасулова.

"І хотілося б побачити, що сторона захисту з цього приводу думає і якщо це дійсна позиція сторони захисту то чи подавали, зверталися вони з відповідними клопотаннями до слідчих прокурорів і чи надавалась таким клопотанням і доказам відповідна оцінка. А все інше це лише спроба або сформувати суспільну думку або вплив на суспільну думку з метою показати підозрювану особу в іншому світлі, або скомпрометувати дії правоохоронців в цій справі", - вважає юрист.

Нагадаємо

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки росії.

СБУ стверджує, що Магамедрасулов нібито виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (рф) партій технічної коноплі. Її незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магамедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу. Адвокати планують оскаржувати рішення суду.

Водночас після затримання працівника НАБУ та його батька з боку деяких активістів почали лунати заяву з приводу того, що затриманих обвинувачують бездоказово та позбавляють права на захист.