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Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"

Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 11:17  •  11684 просмотра

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Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.

Большинство заключенных, которые воевали в составе отрядов "Шторм Z", не смогут воспользоваться обещанными рф привилегиями. Об этом сообщил центр Нацсопротивления, передает УНН.

Детали

Большинство заключенных, которых россия завербовала для того, чтобы воевать против Украины не получат ни зарплаты, ни выплат за ранения или инвалидность, полученную в результате участия в боевых действиях. Также не факт, что им будут предоставлены документы о снятии судимости.

Сами "контракты" на службу в "Шторм Z", как оказалось, на самом деле нередко заключались не с минобороны рф, а с так называемым "главой днр" об "участии в добровольческом формировании". То есть, юридически эти заключенные даже не являются военнослужащими ВС РФ, что не дает им права на какие-либо социальные и финансовые гарантии.

На оккупированной Донетчине среди российских войск заметили наемников из Малайзии - Центр нацсопротивления24 январь 2024, 11:08 • 21165 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Юридично вони не служать в зс рф: окупанти обманули в’язнів зі "Шторм Z"
Legally, they do not serve in the russian armed forces: the occupiers deceived the prisoners from Storm Z
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