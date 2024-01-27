Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"

Большинство заключенных, которые воевали в составе отрядов "Шторм Z", не смогут воспользоваться обещанными рф привилегиями. Об этом сообщил центр Нацсопротивления, передает УНН.

Детали

Большинство заключенных, которых россия завербовала для того, чтобы воевать против Украины не получат ни зарплаты, ни выплат за ранения или инвалидность, полученную в результате участия в боевых действиях. Также не факт, что им будут предоставлены документы о снятии судимости.

Сами "контракты" на службу в "Шторм Z", как оказалось, на самом деле нередко заключались не с минобороны рф, а с так называемым "главой днр" об "участии в добровольческом формировании". То есть, юридически эти заключенные даже не являются военнослужащими ВС РФ, что не дает им права на какие-либо социальные и финансовые гарантии.

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