Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"
Киев • УНН
Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.
Большинство заключенных, которые воевали в составе отрядов "Шторм Z", не смогут воспользоваться обещанными рф привилегиями. Об этом сообщил центр Нацсопротивления, передает УНН.
Детали
Большинство заключенных, которых россия завербовала для того, чтобы воевать против Украины не получат ни зарплаты, ни выплат за ранения или инвалидность, полученную в результате участия в боевых действиях. Также не факт, что им будут предоставлены документы о снятии судимости.
Сами "контракты" на службу в "Шторм Z", как оказалось, на самом деле нередко заключались не с минобороны рф, а с так называемым "главой днр" об "участии в добровольческом формировании". То есть, юридически эти заключенные даже не являются военнослужащими ВС РФ, что не дает им права на какие-либо социальные и финансовые гарантии.
На оккупированной Донетчине среди российских войск заметили наемников из Малайзии - Центр нацсопротивления24 январь 2024, 11:08 • 21165 просмотров
Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"
Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.
Отныне в отелях и базах отдыха на ВОТ Запорожье должны доносить о посетителях россиянам
На оккупированной части Запорожья россияне заставили местных владельцев гостиниц и баз отдыха доносить информацию обо всех своих посетителях.
Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции в поддержку обороны Украины
Нидерланды присоединились к ИТ-коалиции в поддержку оборонных усилий Украины, выделив 10 миллионов евро. Вместе с Нидерландами к коалиции в поддержку Украины в сфере ИТ, коммуникаций и кибербезопасности присоединились 12 стран.
россияне увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - Тарнавский
Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники
Ночью в результате вражеских ударов в Купянске загорелось 4 пожара
Российские обстрелы Харьковской области вызвали 4 пожара в городе Купянск, которые уже потушили. Около 15 населенных пунктов региона также попали под артиллерийский и минометный обстрел за последние сутки, в результате чего был ранен полицейский.
Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский
В Международный день памяти жертв Холокоста президент Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии, в которой шесть миллионов евреев были убиты нацистами. Он заявил, что важно сохранить истории тех, кто помогал спасать жизни в это темное время.
Германия поддерживает отстранение российских и белорусских атлетов от Олимпиады
Германия поддерживает позицию Украины относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от международных спортивных соревнований, включая Олимпийские игры.
Украинскую футбольную команду ветеранов с ампутациями не выпустили за границу
Футбольную команду "Покрова", состоящую преимущественно из военнослужащих, не выпустили за границу из-за отсутствия необходимых документов. Однако пограничники принимают меры, чтобы помочь команде пересечь границу позже.
В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке
российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.
Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен
Сегодня утром российские оккупационные войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.