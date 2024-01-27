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Юридично вони не служать в зс рф: окупанти обманули в’язнів зі "Шторм Z"

Київ • УНН

 • 31272 перегляди

Більшість ув'язнених, завербованих росією для боротьби з Україною, не отримали легального військового статусу, тому вони не отримують зарплати, пільг та обіцяного зняття судимості.

Більшість ув’язнених, які воювали в складі загонів "Шторм Z", не зможуть скористатися обіцяними рф привілеями. Про це повідомив центр Нацспротиву, передає УНН.

Деталі

Більшість в’язнів, яких росія завербувала для того, щоб воювати проти України не отримають ані зарплати, ані виплат за поранення або інвалідність, отриману внаслідок участі в бойових діях. Також не факт, що їм буде надано документи про зняття судимості.

Самі "контракти" на службу в "Шторм Z", як виявилось, насправді нерідко укладались не з міноборони рф, а з так званим "головою днр" про "участь в добровольчому формуванні". Тобто, юридично ці ув’язнені навіть не є військовослужбовцями зс рф, що не дає їм права на будь-які соціальні та фінансові гарантії.

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Ганна Оніщенко

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