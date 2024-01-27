Юридично вони не служать в зс рф: окупанти обманули в’язнів зі "Шторм Z"

Більшість ув’язнених, які воювали в складі загонів "Шторм Z", не зможуть скористатися обіцяними рф привілеями. Про це повідомив центр Нацспротиву, передає УНН.

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Більшість в’язнів, яких росія завербувала для того, щоб воювати проти України не отримають ані зарплати, ані виплат за поранення або інвалідність, отриману внаслідок участі в бойових діях. Також не факт, що їм буде надано документи про зняття судимості.

Самі "контракти" на службу в "Шторм Z", як виявилось, насправді нерідко укладались не з міноборони рф, а з так званим "головою днр" про "участь в добровольчому формуванні". Тобто, юридично ці ув’язнені навіть не є військовослужбовцями зс рф, що не дає їм права на будь-які соціальні та фінансові гарантії.

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