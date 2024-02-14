Йоко Оно презентовала интерактивную выставку в лондонском Tate Modern

Легендарная художница Йоко Оно дебютировала с интерактивной выставкой в лондонском Tate Modern. Что можно увидеть на выставке жены Джона Леннона рассказали журналисты Асашейтен Пресс и Ройтерз, передает УНН.

Детали

Японско-американская художница стала мировой знаменитостью благодаря своему браку с Джоном Ленноном. Он был ее партнером на протяжении более десяти лет до его убийства в 1980 году, а также соавтором ее знаменитых перформансов в "кроватях".

Для выставки в Лондоне Йоко подготовила для ценителей искусства более 200 своих произведений, включая инструкции, партитуры, инсталляции, фильмы, музыку и фотографии, охватывающие ее творчество художника с середины 1950-х годов до наших дней.

В работах Оно есть отличный юмор, а также очень серьезные сообщения и щедрость. Я думаю, что она использует методы, чтобы дать людям почувствовать себя сильными, позволить им принять участие и побудить их задуматься над довольно серьезными проблемами. - отметила куратор Tate Modern Джульет Бингем.

Выставка интерактивная, то есть посетители музея могут взаимодействовать с некоторыми из работ Йоко. Например здесь можно позабивать гвозди в холст, или же сыграть в шахматы только белыми фигурами. Кроме того, посетители могут потоптаться по картине "Работа, на которую надо наступить", нарисовать свои тени на стене, пожать друг другу руку через отверстие в "Картина, чтобы пожать руку".

Искусствоведы отмечают, что творчество Оно было интерактивным задолго до того, как это стало модным. Например, в своем знаковом перформансе 1964 года "Cut Piece" она дала посетителям галереи ножницы и предложила им отрезать ее одежду.

На нынешней выставке посетители могут поразмышлять над многочисленными "инструкциями" Оно, которые она начала создавать в 1950-х годах. Стены галереи выстланы клочками бумаги с надписями "Слушай, как крутится земля", "Наблюдай за солнцем, пока оно не станет квадратным" и другими загадочными подсказками.

Другие произведения демонстрируют дерзкий юмор - буквально так в "Фильме № 4 (Нижняя часть)", монтаже 200 задних снимков, который был запрещен в Британии 1960-х годов. Это показано вместе с фотографиями Оно, которые протестуют возле цензуры с букетом цветов и плакатом, украшенным бомжами.

Вполне ожидаемо, что часть экспозиции посвящена творчеству Йоко, когда она была женой Джона Леннона.

Отношения Оно с Ленноном привлекли ее послание к миру и авангардное искусство к миллионной аудитории, но также поставили ее в нежелательную роль - для некоторых поклонников The Beatles, она стала женщиной, разбившей группу.

На экспозиции можно увидеть рекламный щит сделанный легендарными супругами "Война закончилась" и кадры их знаменитого спального места в Монреале 1969 года. Также в Лондоне поклонники смогут увидеть более раннюю работу Оно и Ленона, в которой они посылали мировым лидерам пары желудей, прося их посадить "дубы ради мира во всем мире". Рядом прикреплены и краткие печатные ответы политиков.

Спустя более четырех десятилетий после смерти Леннона Оно продолжает создавать произведения, пронизанные гуманизмом и призывами к миру. На экспозиции в Тейт Оно установила "Дерево желаний" с ветвями, на которые посетители могут повесить свои сообщения надежды.

Одна из последних комнат названа "Добавить цвет (Лодка для беженцев)". Это по сути комната с белыми стенами, где в центре установлена деревянная лодка окрашенная в белый цвет. Гостям выставки дают маркеры и предлагают добавлять слова или изображения. Кто-то уже процитировал призыв Оно и Ленона: "Все, что тебе нужно, это любовь".

Справочно

Выставка "Йоко Оно: Музыка разума" в Тейт Модерн продлится с 15 февраля по 1 сентября.