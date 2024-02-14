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Йоко Оно презентувала інтерактивну виставку в лондонському Tate Modern

Йоко Оно презентувала інтерактивну виставку в лондонському Tate Modern

Київ • УНН

 • 24146 перегляди

Йоко Оно представляє інтерактивну ретроспективу своєї 70-річної кар'єри. У лондонському Тейт Модерн виставка художниці та активістки буде доступна від п’ятниці 15 лютого. На ній майстриня представить роботи зібрані за її 70-річну кар’єру. Зокрема, обіцяють виставити й роботи зроблені із Бітлами.

Легендарна художниця Йоко Оно дебютувала з інтерактивною виставкою в лондонському Tate Modern. Що можна побачити на виставці дружини Джона Леннона розповіли журналісти Асашейтен Прес та Ройтерз, передає УНН.

Деталі

Японсько-американська художниця стала світовою знаменитістю завдяки своєму шлюбу з Джоном Ленноном. Він був її партнером протягом більше десяти років до його вбивства в 1980 році, а також співавтором її знаменитих перформенсів у "ліжках".

Для виставки у Лондоні Йоко підготувала для поціновувачів мистецтва понад 200 своїх творів, включаючи інструкції, партитури, інсталяції, фільми, музику та фотографії, що охоплюють її творчість художника з середини 1950-х років до наших днів.

У роботах Оно є чудовий гумор, а також дуже серйозні повідомлення та щедрість. Я думаю, що вона використовує методи, щоб дати людям відчути себе сильними, дозволити їм взяти участь і спонукати до роздумів над досить серйозними проблемами. 

— зазначила куратор Tate Modern Джульєт Бінгем.

Виставка інтерактивна, тобто відвідувачі музею можуть взаємодіяти із деякими з робіт Йоко. Наприклад тут можна позабивати цвяхи у полотно, або ж зіграти в шахи лише білими фігурами. Крім того, відвідувачі можуть потоптатись по картині "Робота, на яку треба наступити", намалювати свої тіні на стіні, потиснути один одному руку через отвір у "Картина, щоб потиснути руку".

Мистоцтвознавці зазначають, що творчість Оно була інтерактивною задовго до того, як це стало модним. Наприклад, у своєму знаковому перформансі 1964 року "Cut Piece" вона дала відвідувачам галереї ножиці та запропонувала їм відрізати її одяг.

На нинішній виставці відвідувачі можуть поміркувати над численними "інструкціями" Оно, які вона почала створювати в 1950-х роках. Стіни галереї вистелені клаптиками паперу з написами "Слухай, як крутиться земля", "Спостерігай за сонцем, поки воно не стане квадратним" та іншими загадковими підказками.

Інші твори демонструють зухвалий гумор — буквально так у "Фільмі № 4 (Нижня частина)", монтажі 200 задніх знімків, який був заборонений у Британії 1960-х років. Це показано разом із фотографіями Оно, які протестують біля цензури з букетом квітів і плакатом, прикрашеним бомжами.

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Цілком очікувано, що частина експозиції присвячена творчості Йоко, коли вона була дружиною  Джона Леннона.

Стосунки Оно з Ленноном привернули її послання до миру та авангардне мистецтво до мільйонної аудиторії, але також поставили її в небажану роль — для деяких шанувальників The Beatles, вона стала жінкою що розбила гурт.

На експозиції можна побачити рекламний щит зроблений легендарним подружжям "Війна закінчилася" та кадри їхнього знаменитого спального місця в Монреалі 1969 року. Також у Лондоні шанувальники матимуть змогу побачити більш ранню роботу Оно та Ленона, у якій вони надсилали світовим лідерам пари жолудів, просячи їх посадити "дуби заради миру у всьому світі". Поруч прикріплені й стислі друковані відповіді політиків.

Через понад чотири десятиліття після смерті Леннона Оно продовжує створювати твори, пронизані гуманізмом і закликами до миру. На експозиції в Тейт Оно встановила "Дерево бажань" з гілками, на які відвідувачі можуть повісити свої повідомлення надії.

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Одна з останніх кімнат названа "Додати колір (Човен для біженців)". Це по суті кімната з білими стінами, де в центрі встановлений дерев’яний човен пофарбований у білий колір. Гостям виставки дають маркери та пропонують додавати слова або зображення. Хтось вже процитував заклик Оно й Ленона: "Все, що тобі потрібно, це любов".

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Довідково

Виставка  "Йоко Оно: Музика розуму" у Тейт Модерн триватиме з 15 лютого по 1 вересня.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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