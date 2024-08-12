Евросоюз выделяет 2 миллиона евро на разминирование Украины с помощью собак

Европейский Союз выделяет 2 миллиона евро на финансирование новой инициативы по гуманитарному разминированию Украины. Об этом заявила пресс-служба представительства ЕС в Киеве, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках этой инициативы 16 бельгийских малинуа станут первыми минно-поисковыми собаками, которые будут задействованы в Украине. Инициатива финансируется благодаря гранту в размере 2 млн евро от Службы внешнеполитических инструментов Еврокомиссии.

Вместе с восемью украинскими женщинами-инструкторами они прошли интенсивную пятимесячную подготовку в Камбодже перед возвращением в Украину.

В ведомстве отметили, что многие из инструкторов ранее изучали кинологию в Сумском национальном аграрном университете. Во время курса инструктора минно-поисковой собаки они также прошли подготовку по ручному разминированию.

Мы верим, что этот инновационный проект может значительно ускорить очистку загрязненных земель и их освобождение для гражданского использования - заявил директор Службы внешнеполитических инструментов Европейской Комиссии Питер Вагнер.

Дополнение

В ЕС также объясняют, что собаки будут использоваться в дополнение к ручному и механизированному разминированию MAG на освобожденных территориях Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Ожидается, что команды собак помогут повысить скорость и точность, с которой MAG может обнаруживать загрязненные участки, особенно в населенных пунктах с густой растительностью или сложным рельефом.

В частности, при определенных условиях команды технического разминирования, используя собак, способны обследовать большие участки земли гораздо быстрее, чем саперы, обнаруживая взрывоопасные предметы и помогая подтвердить безопасность участка.

Напомним

В Минэкономики заявили, что Германия, Швеция и Бельгия увеличили помощь на гуманитарное разминирование в Украине на более 35 миллионов долларов, а проекты будут реализованы до 2027 года.