Німеччина та партнери збільшили допомогу Україні на розмінування на $35 млн до 2027 року
Київ • УНН
Німеччина, Швеція та Бельгія збільшили допомогу на гуманітарне розмінування в Україні на понад 35 мільйонів доларів, а проекти будуть реалізовані до 2027 року.
Країни-партнери 12 червня збільшили допомогу на гуманітарне розмінування території України на понад 35 мільйонів доларів: проєкти реалізовуватимуться до 2027 року. Про це інформує Міністерство економіки, передає УНН.
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Вказано, що Німеччина спільно з партнерами в Україні профінансує 7 проєктів. На 2024 рік німецький уряд додатково виділив 20 мільйонів євро.
"Зокрема, 1 млн євро піде на пілотний проєкт спільно із Данською Радою у справах біженців та міжнародної організації Humanity & Inclusion з комплексної допомоги постраждалим від мінно-вибухових предметів: від фізичної реабілітації до психосоціальної підтримки. В найближчі два роки 10% від допомоги на гуманітарне розмінування Німеччина виділятиме саме на допомогу постраждалим. Ще 4 мільйони євро Німеччина виділить на продовження чинних проєктів у 2025 році
Швеця збільшила допомогу на 9 мільйонів доларів задля збільшення спроможності українських державних інституцій навчати власні підрозділи із розмінування. Водночас Бельгія виділила 2 мільйони євро на спільні проєкти із UNDP та FAO у сфері гуманітарного розмінування.
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