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Німеччина та партнери збільшили допомогу Україні на розмінування на $35 млн до 2027 року

Німеччина та партнери збільшили допомогу Україні на розмінування на $35 млн до 2027 року

Київ • УНН

 • 38460 перегляди

Німеччина, Швеція та Бельгія збільшили допомогу на гуманітарне розмінування в Україні на понад 35 мільйонів доларів, а проекти будуть реалізовані до 2027 року.

Країни-партнери 12 червня збільшили допомогу на гуманітарне розмінування території України на понад 35 мільйонів доларів: проєкти реалізовуватимуться до 2027 року. Про це інформує Міністерство економіки, передає УНН.

Деталі  

Вказано, що Німеччина спільно з партнерами в Україні профінансує 7 проєктів. На 2024 рік німецький уряд додатково виділив 20 мільйонів євро.

"Зокрема, 1 млн євро піде на пілотний проєкт спільно із Данською Радою у справах біженців та міжнародної організації Humanity & Inclusion з комплексної допомоги постраждалим від мінно-вибухових предметів: від фізичної реабілітації до психосоціальної підтримки. В найближчі два роки 10% від допомоги на гуманітарне розмінування Німеччина виділятиме саме на допомогу постраждалим. Ще 4 мільйони євро Німеччина виділить на продовження чинних проєктів  у 2025 році

йдеться у повідомленні.

Швеця збільшила допомогу на 9 мільйонів доларів задля збільшення спроможності українських державних інституцій навчати власні підрозділи із розмінування. Водночас Бельгія виділила 2 мільйони євро на спільні проєкти із UNDP та FAO у сфері гуманітарного розмінування.

Розмінування – це нульовий етап відновлення України та водночас внесок в безпеку українців, глобальну продовольчу безпеку світу

 наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В Україні запрацювала програма з компенсації аграріям витрат за розмінування земель30.05.24, 11:17 • 21380 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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