Страны-партнеры 12 июня увеличили помощь на гуманитарное разминирование территории Украины более чем на 35 миллионов долларов: проекты будут реализовываться до 2027 года. Об этом информирует Министерство экономики, передает УНН.

Детали

Указано, что Германия совместно с партнерами в Украине профинансирует 7 проектов. На 2024 год немецкое правительство дополнительно выделило 20 миллионов евро.

"В частности, 1 млн евро пойдет на пилотный проект совместно с Датским Советом по делам беженцев и международной организации Humanity & Inclusion по комплексной помощи пострадавшим от минно-взрывных предметов: от физической реабилитации до психосоциальной поддержки. В ближайшие два года 10% от помощи на гуманитарное разминирование Германия будет выделять именно на помощь пострадавшим. Еще 4 миллиона евро Германия выделит на продолжение действующих проектов в 2025 году говорится в сообщении.

Швеция увеличила помощь на 9 миллионов долларов для увеличения способности украинских государственных институтов обучать собственные подразделения по разминированию. В то же время Бельгия выделила 2 миллиона евро на совместные проекты с UNDP и FAO в сфере гуманитарного разминирования.

Разминирование - это нулевой этап восстановления Украины и одновременно вклад в безопасность украинцев, глобальную продовольственную безопасность мира отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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