Европейский Союз осудил решение россии начать регулярные пассажирские авиарейсы в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Дипломатической службы ЕС от 3 мая, а также страницу пресс-секретаря Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Ануара аль Анони в соцсети Х (Twitter).

Европейский союз осуждает одностороннее решение российской федерации открыть регулярные коммерческие пассажирские рейсы в Сухуми в оккупированном сепаратистском регионе Грузии Абхазии. Этот шаг, предпринятый без согласия грузинских властей и в отсутствие необходимого международного авиационного кода для аэропорта Сухуми, является еще одним шагом российской федерации, нарушающим суверенитет и территориальную целостность Грузии - говорится в заметке Дипломатической службы ЕС.

В то же время Евросоюза подтвердил свою поддержку в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, 10 мая 2023 года президент рф владимир путин 10 мая подписал указы, согласно которым россия возобновит авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе российской стороны, а также отменит визовый режим для граждан Грузии. В то же время, власти Грузии сообщила, что не рассматривает вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Грузией и россией.

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