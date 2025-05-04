Євросоюз засудив росію за початок польотів в Абхазію
Київ • УНН
Євросоюз засудив рішення росії щодо відновлення авіарейсів до окупованої Абхазії, назвавши це порушенням суверенітету Грузії. ЄС підтвердив підтримку незалежності та цілісності Грузії.
Європейський Союз засудив рішення росії розпочати регулярні пасажирські авіарейси до самопроголошеної республіки Абхазія. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Дипломатичної служби ЄС від 3 травня, а також сторінку речника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Ануара аль Аноні у соцмережі Х (Twitter).
Європейський союз засуджує одностороннє рішення російської федерації відкрити регулярні комерційні пасажирські рейси до Сухумі в окупованому сепаратистському регіоні Грузії Абхазії. Цей крок, зроблений без згоди грузинської влади і за відсутності необхідного міжнародного авіаційного коду для аеропорту Сухумі, є ще одним кроком російської федерації, що порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузі
Водночас Євросоюзу підтвердив свою підтримку стосовно незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Нагадаємо, 10 травня 2023 року президент рф володимир путін 10 травня підписав укази, згідно з якими росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії. Водночас, влада Грузії повідомила, що не розглядає питання відновлення залізничного сполучення між Грузією і росією.
Україна не визнає "вибори" в Абхазії, росія має звільнити окуповані території - МЗС15.02.25, 11:54 • 24255 переглядiв