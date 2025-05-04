Євросоюз засудив росію за початок польотів в Абхазію

Європейський Союз засудив рішення росії розпочати регулярні пасажирські авіарейси до самопроголошеної республіки Абхазія. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Дипломатичної служби ЄС від 3 травня, а також сторінку речника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Ануара аль Аноні у соцмережі Х (Twitter).

Європейський союз засуджує одностороннє рішення російської федерації відкрити регулярні комерційні пасажирські рейси до Сухумі в окупованому сепаратистському регіоні Грузії Абхазії. Цей крок, зроблений без згоди грузинської влади і за відсутності необхідного міжнародного авіаційного коду для аеропорту Сухумі, є ще одним кроком російської федерації, що порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузі