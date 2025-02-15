Україна не визнає "вибори" в Абхазії, росія має звільнити окуповані території - МЗС

Міністерство закордонних справ України засуджує проведення "дострокових президентських виборів" на окупованій грузинській території Абхазії. Україна підтримує територіальну цілісність Грузії та вимагає звільнення окупованих територій, як Грузії, так і України. Про це ідеться у заяві МЗС України у суботу, пише УНН.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення 15 лютого 2025 року так званих "дострокових президентських виборів" на окупованій території Абхазії, Грузія. Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як системне намагання російської федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим на окупованій грузинській території - ідеться у заяві МЗС.

У МЗС наголосили, що "лише консолідовані зусилля світової спільноти, зокрема військова підтримка України та чітке дотримання санкційних режимів проти росії, здатні стати на заваді агресивним планам москви з відновлення імперії шляхом розв’язання воєн та етнічних чисток на територіях суверенних країн".

Україна незмінно підтримувала та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої "незалежності" окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія. росія має звільнити окуповані території Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність за свої злочини - підкреслили у МЗС.

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