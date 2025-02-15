Украина не признает "выборы" в Абхазии, россия должна освободить оккупированные территории - МИД

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение "досрочных президентских выборов" на оккупированной грузинской территории Абхазии. Украина поддерживает территориальную целостность Грузии и требует освобождения оккупированных территорий, как Грузии, так и Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в субботу, пишет УНН.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение 15 февраля 2025 года так называемых "досрочных президентских выборов" на оккупированной территории Абхазии, Грузия. Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как системную попытку российской федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим на оккупированной грузинской территории

В МИД подчеркнули, что "только консолидированные усилия мирового сообщества, в частности военная поддержка Украины и четкое соблюдение санкционных режимов против россии, способны помешать агрессивным планам москвы по восстановлению империи путем развязывания войн и этнических чисток на территориях суверенных стран".

Украина неизменно поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемой "независимости" оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия. россия должна освободить оккупированные территории Грузии и Украины, а российские военные преступники понести строжайшую ответственность за свои преступления