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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 7640 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

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Украина не признает "выборы" в Абхазии, россия должна освободить оккупированные территории - МИД

Украина не признает "выборы" в Абхазии, россия должна освободить оккупированные территории - МИД

Киев  •  УНН

 • 6440 просмотра

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МИД Украины осуждает проведение «досрочных президентских выборов» на оккупированной территории Абхазии 15 февраля 2025 года. Украина поддерживает территориальную целостность Грузии и требует освобождения оккупированных территорий.

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение "досрочных президентских выборов" на оккупированной грузинской территории Абхазии. Украина поддерживает территориальную целостность Грузии и требует освобождения оккупированных территорий, как Грузии, так и Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в субботу, пишет УНН.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение 15 февраля 2025 года так называемых "досрочных президентских выборов" на оккупированной территории Абхазии, Грузия. Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как системную попытку российской федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим на оккупированной грузинской территории

- говорится в заявлении МИД.

В МИД подчеркнули, что "только консолидированные усилия мирового сообщества, в частности военная поддержка Украины и четкое соблюдение санкционных режимов против россии, способны помешать агрессивным планам москвы по восстановлению империи путем развязывания войн и этнических чисток на территориях суверенных стран". 

Украина неизменно поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемой "независимости" оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия. россия должна освободить оккупированные территории Грузии и Украины, а российские военные преступники понести строжайшую ответственность за свои преступления

- подчеркнули в МИД.

Протесты в Абхазии из-за сделки с россией: абхазский лидер Бжания уверяет в готовности уйти с поста16.11.24, 13:25 • 20445 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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