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Протесты в Абхазии из-за сделки с россией: абхазский лидер Бжания уверяет в готовности уйти с поста

Киев  •  УНН

 • 4925 просмотра

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Аслан Бжания заявил о готовности подать в отставку после освобождения протестующими правительственных зданий. Протесты вспыхнули из-за инвестиционного соглашения с россией, которое должно было быть ратифицировано.

Глава самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, когда протестующие против инвестиционного соглашения с россией покинут правительственные здания, после того, как накануне протестующие снесли забор у парламента, проникли на его территорию и штурмовали здание, где располагается администрация Бжании. Об этом он сказал на встрече с местными жителями в селе Тамыше, сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

"Те, кто захватил (здания), те, кто попытался завершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий, после чего я готов назначить выборы, готов подать в отставку и пойти на выборы. Вице-президент будет управлять страной. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. Пусть правда станет результатом волеизъявления", – сказал Бжания.

Дополнение

В Сухуми митингующие, протестующие против российско-абхазского "инвестиционного соглашения", 15 ноября снесли часть забора вокруг комплекса правительственных зданий и проникли на территорию, прилегающую к зданию парламента, а затем и внутрь парламента и администрации президента. Сотрудников милиции участники акции забросали яйцами и бутылками, те применили дымовые шашки, но серьезного сопротивления не оказали. В ходе протеста пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация, их жизни ничего не угрожает. У парламента были слышны и выстрелы.

На фоне протеста парламент отменил сессию, на которой должно было пройти голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с москвой, а в администрации президента пообещали его отозвать. Однако 16 ноября стало известно, что Бжания не подписывал документ об отзыве из парламента соглашения о российских инвестициях.

Согласно проекту инвестиционного соглашения между Сухуми и москвой, российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории непризнанной республики. Стороны подписали его в конце октября 2024 года. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован. 

Протесты в Абхазии: выстрелы и дым у парламента из-за соглашения о российских "инвестициях"15 нояб. 2024, 12:47 • 13180 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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