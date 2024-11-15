Протесты в Абхазии: выстрелы и дым у парламента из-за соглашения о российских "инвестициях"

В оккупированной россией Абхазии оппозиция провела массовый митинг у здания местного парламента. Акция прошла в знак протеста против соглашения об инвестициях с россией. Во время акции звучали выстрелы и был виден дым. После этого местные власти сообщили, что отзывают соглашение из парламента. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

Оппозиция требует не утверждать проект инвестиционного соглашения между Абхазией и рф. Заявляется, что этот документ позволит русским олигархам скупить землю на территории так называемой республики, а также даст им преференции в туристической сфере.

Эхо Кавказа пишет, что во время акции у парламента Абхазии прозвучали выстрелы. На месте также был применен слезоточивый газ или дымовые шашки.

Ранее протестующие с помощью машины снесли часть забора и проникли на территорию, прилегающую к зданию парламента. Были потасовки между участниками акции и силовиками. Протестующие забросали их яйцами и бутылками. Им также удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить проход, образовавшийся после снесения части ограждения.

На фоне массовой акции протеста власти Абхазии заявили, что отзывают из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям.

Добавим

Волнения в Абхазии продолжаются со вторника, когда после встречи с гражданами, посвященной критике инвестиционного соглашения, были задержаны пятеро оппозиционеров. Тогда толпы людей перекрыли мосты, связывающие столицу Абхазии Сухуми с другими районами.

Напомним

Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать рф комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, на побережье Черного моря.

Годовщина начала вооруженной агрессии рф против Грузии: в ЕС осудили оккупацию Абхазии и Южной Осетии