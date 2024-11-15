Протесты в Абхазии: выстрелы и дым у парламента из-за соглашения о российских "инвестициях"

ukenru
Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
12:20 • 20363 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
11:00 • 43007 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
10:49 • 57705 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
09:49 • 66834 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
08:51 • 102321 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 105075 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115425 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116497 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 114645 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 106555 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

 • 82084 просмотра
Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура

Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура

 • 63152 просмотра
Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

 • 75954 просмотра
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

08:59 • 40007 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 43636 просмотра
публикации
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 43636 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

08:51 • 102311 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 121250 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 138565 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 157392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

12:33 • 8948 просмотра
Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

10:44 • 22567 просмотра
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

08:59 • 40007 просмотра
Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

08:23 • 26042 просмотра
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

 • 102551 просмотра
Актуальное
Протесты в Абхазии: выстрелы и дым у парламента из-за соглашения о российских "инвестициях"

Протесты в Абхазии: выстрелы и дым у парламента из-за соглашения о российских "инвестициях"

Киев  •  УНН

 • 3811 просмотра

Read in English

В оккупированной рф Абхазии прошел массовый митинг против инвестиционного соглашения с россией, во время которого произошли столкновения с силовиками. Власти отозвали документ из парламента после протестов.

В оккупированной россией Абхазии оппозиция провела массовый митинг у здания местного парламента. Акция прошла в знак протеста против соглашения об инвестициях с россией. Во время акции звучали выстрелы и был виден дым. После этого местные власти сообщили, что отзывают соглашение из парламента. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

Оппозиция требует не утверждать проект инвестиционного соглашения между Абхазией и рф. Заявляется, что этот документ позволит русским олигархам скупить землю на территории так называемой республики, а также даст им преференции в туристической сфере.

Эхо Кавказа пишет, что во время акции у парламента Абхазии прозвучали выстрелы. На месте также был применен слезоточивый газ или дымовые шашки.

Ранее протестующие с помощью машины снесли часть забора и проникли на территорию, прилегающую к зданию парламента. Были потасовки между участниками акции и силовиками. Протестующие забросали их яйцами и бутылками. Им также удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить проход, образовавшийся после снесения части ограждения.

На фоне массовой акции протеста власти Абхазии заявили, что отзывают из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям.

Добавим

Волнения в Абхазии продолжаются со вторника, когда после встречи с гражданами, посвященной критике инвестиционного соглашения, были задержаны пятеро оппозиционеров. Тогда толпы людей перекрыли мосты, связывающие столицу Абхазии Сухуми с другими районами.

Напомним

Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать рф комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, на побережье Черного моря. 

Годовщина начала вооруженной агрессии рф против Грузии: в ЕС осудили оккупацию Абхазии и Южной Осетии7 авг. 2024, 12:19 • 18973 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
hruziia-krainaГрузия