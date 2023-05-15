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Грузія не розглядає відновлення залізничного сполучення з росією

Грузія не розглядає відновлення залізничного сполучення з росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Влада Грузії не розглядає питання відновлення залізничного сполучення між Грузією і росією, про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе, пише УНН з посиланням на ЗМІ.

Деталі

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що питання про залізничне сполучення між росією і Грузією не стоїть на порядку денному, і що будь-яке рішення ухвалюється владою у відповідності з інтересами країни.

Цитата

"Будь-яке рішення з нашого боку ухвалюється відповідно до принципів, які відповідають нашим національним інтересам. Сьогодні це питання не стоїть на порядку денному, тому актуалізувати його не вважаю правильним", - зазначив Кобахідзе.

Контекст

Президент торгово-промислової палати рф сергій катирін 12 травня в інтерв'ю росЗМІ розповів, що росія хоче "організувати залізничний транзит у межах маршруту Шовкового шляху: Китай, порт Ірану Бендер-Аббас, Астара – Іран, Астара – Азербайджан, Габала – Азербайджан, Марнеулі – Грузія, територією Абхазії в росію". 

Залізничне сполучення між росією та Грузією зупинилось після абхазької війни на початку 1990-х років.

Доповнення

Президент рф володимир путін 10 травня підписав укази, згідно з якими росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії. Представники уряду, включно з міністром закордонних справ привітали рішення путіна від імені офіційного Тбілісі, наголосивши на наративі про нібито присутність до мільйона громадян Грузії в росії та на пріоритеті «турботи про громадян Грузії».

Нагадаємо

Державний департамент Сполучених Штатів Америки попередив Тбілісі про санкції у разі відновлення прямого авіасполучення.

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