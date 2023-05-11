Держдепартамент США попередив Тбілісі про санкції у разі відновлення прямого авіасполучення із рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів Америки знову попередив Тбілісі про санкції у разі відновлення прямого авіасполучення між росією та Грузією пише УНН з посиланням на Accent news.
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«Західні держави, включно зі США, заборонили польоти російських авіакомпаній у своєму повітряному просторі. У разі відновлення прямого авіасполучення між росією та Грузією це викличе наше занепокоєння й уможливить запровадження санкцій проти грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть російські літаки, що перебувають під імпортним та експортним контролем», – ідеться у відповіді Держдепартаменту.
У відомстві наголосили, що Захід засуджує дії рф і вважає, що «зараз не час поглиблювати відносини з росією».
«Грузинському народу потрібно, щоб путін вивів війська з території Грузії, окупованої росією, а не відновлював пряме авіасполучення або скасовував візовий режим», – додали у відомстві.
Президент рф володимир путін 10 травня підписав укази, згідно з якими росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії.
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Представники уряду, включно з міністром закордонних справ привітали рішення путіна від імені офіційного Тбілісі, наголосивши на наративі про нібито присутність до мільйона громадян Грузії в росії та на пріоритеті «турботи про громадян Грузії», пише Accent news.
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