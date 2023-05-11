Госдепартамент США предупредил Тбилиси о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с рф

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«Западные государства, включая США, запретили полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. В случае восстановления прямого авиасообщения между россией и Грузией это вызовет наше беспокойство и сделает возможным введение санкций против грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать российские самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», – говорится в ответе Госдепартамента.

В ведомстве подчеркнули, что Запад осуждает действия рф и считает, что «сейчас не время углублять отношения с россией».

«Грузинскому народу нужно, чтобы путин вывел войска с территории Грузии, оккупированной россией, а не восстанавливал прямое авиасообщение или отменял визовый режим», – добавили в ведомстве.

Президент рф владимир путин 10 мая подписал указы, согласно которым россия возобновит авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе российской стороны, а также отменит визовый режим для граждан Грузии.

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Представители правительства, включая министра иностранных дел, приветствовали решение путина от имени официального Тбилиси, подчеркнув нарратив о якобы присутствии до миллиона граждан Грузии в россии и приоритете «заботы о гражданах Грузии», пишет Accent news.

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