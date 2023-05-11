ЄС заохочує Грузію дотримуватися санкцій проти рф включно з обмеженнями на авіасполучення - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Європейський Союз "заохочує" Грузію, яка прагне стати країною-кандидатом на вступ до блоку, приєднатися до санкцій ЄС щодо росії в галузі авіації у відповідь на вчорашню новину про те, що москва скасувала заборону на прямі рейси між Грузією та рф. Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано під час брифінгу у Брюсселі у четвер, пише УНН.
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"У цьому контексті ми повинні нагадати, що через незаконну агресію росії проти України ЄС і низка міжнародних партнерів в інших країнах запровадили санкції проти російського авіаційного сектору, і ми не дозволяємо польоти до росії, з росії або над росією... І ЄС заохочує Грузію, яка прагне стати країною-кандидатом на вступ до ЄС, приєднатися до існуючих санкцій ЄС та інших країн також у сфері авіації", - сказав Стано.
З його слів, партнери повинні зробити все можливе, щоб запобігти будь-якому обходу санкцій ЄС.
При цьому Стано вказав, що громадяни Грузії самі вирішують, користуватися новим безвізовим режимом з росією чи ні: "Щодо безвізового режиму, я вважаю, що громадяни Грузії мають вирішувати, чи скористаються вони цим рішенням, і нам особливо нема чого сказати з цього приводу".
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року. Крім того, путін скасував свій указ чотирирічної давності, який обмежував польоти російських авіакомпаній до Грузії.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії. «Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення і скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки росія продовжує свою агресію проти України і окупує нашу територію!» - написала Зурабішвілі у Twitter.