ЕС поощряет Грузию соблюдать санкции против рф, включая ограничения на авиасообщение - Еврокомиссия

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"В этом контексте мы должны напомнить, что из-за незаконной агрессии россии против Украины ЕС и ряд международных партнеров в других странах ввели санкции против российского авиационного сектора, и мы не разрешаем полеты в россию, из россии или над россией... И ЕС поощряет Грузию, которая стремится стать страной-кандидатом на вступление в ЕС, присоединиться к существующим санкциям ЕС и других стран также в сфере авиации", - сказал Стано.

По его словам, партнеры должны сделать все возможное, чтобы предотвратить любой обход санкций ЕС.

При этом Стано указал, что граждане Грузии сами решают, пользоваться новым безвизовым режимом с россией или нет: "Что касается безвизового режима, я считаю, что граждане Грузии должны решать, воспользуются ли они этим решением, и нам особо нечего сказать по этому поводу".

Напомним

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Кроме того, путин отменил свой указ четырехлетней давности, который ограничивал полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии. «Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» - написала Зурабишвили в Twitter.