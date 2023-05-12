Не грузинська, а російська мрія: опозиція заявила, що влада Грузії розпочала фінальний етап зміни зовнішньополітичного курсу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Шість опозиційних партій Грузії виступили зі спільною заявою, в якій стверджують, що правляча партія "Грузинська мрія", яку в тексті названо "Російська мрія", "почала фінальний етап зміни зовнішньополітичного курсу країни", передає УНН з посиланням на "Новости Грузия".
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Заяву підписали: "Єдиний національний рух", "Елене Хоштарія - Дроа"; "Стратегія Агмашенебелі"; "Європейська Грузія"; “Гірчі – Більше свободи” та “Лело для Грузії”.
“Ми, демократичні, прозахідні політичні партії Грузії, зробимо все для зміни цього режиму демократичним шляхом, для захисту Грузії від міжнародної ізоляції та посягань Росії на свободу та державний суверенітет, щоб наша країна, яка перебуває на перехресті історії, і незворотно стала на шлях деокупації, шлях до Євросоюзу та НАТО", – йдеться у заяві.
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Автори заяви вказують, що "Грузинська мрія" поставила під удар європейське та євроатлантичне майбутнє Грузії та створила реальну загрозу міжнародній ізоляції країни;
це залишає Грузію у просторі впливу росії та підвищує ризики повторної агресії з її боку;
уряд Грузії бреше, коли каже, що разом із режимом путіна ухвалив рішення про прямі рейси для зміцнення грузинської економіки та поглиблення зв'язку співвітчизників із батьківщиною;
через це рішення путіна та іванішвілі, Грузія відкрито протистоїть західній політиці санкцій щодо росії, також уряд протистоїть Україні, яка бореться за свободу цивілізованого світу.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.
Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.