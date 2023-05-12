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13 марта, 19:26 • 53276 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107087 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108914 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108935 просмотра

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13 марта, 10:29 • 97214 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110781 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Не грузинская, а российская мечта: оппозиция заявила, что власти Грузии начали финальный этап изменения внешнеполитического курса

Не грузинская, а российская мечта: оппозиция заявила, что власти Грузии начали финальный этап изменения внешнеполитического курса

Киев • УНН

 • 2249710 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Шесть оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением, в котором утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта", которую в тексте названо "Русская мечта", "начала финальный этап изменения внешнеполитического курса страны", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Заявление подписали: "Единое национальное движение", "Элене Хоштария - Дроа"; "Стратегия Агмашенебели"; "Европейская Грузия"; “Гирчи – Больше свободы” и “Лело для Грузии”.

“Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии, сделаем все для изменения этого режима демократическим путем, для защиты Грузии от международной изоляции и посягательств россии на свободу и государственный суверенитет, чтобы наша страна, которая находится на перекрестке истории, и необратимо стала на путь деоккупации, путь в Евросоюз и НАТО", – говорится в заявлении.

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Авторы заявления указывают, что "Грузинская мечта" поставила под удар европейское и евроатлантическое будущее Грузии и создала реальную угрозу международной изоляции страны;

это оставляет Грузию в пространстве влияния россии и повышает риски повторной агрессии с её стороны;

правительство Грузии лжет, когда говорит, что вместе с режимом путина приняло решение о прямых рейсах для укрепления грузинской экономики и углубления связи соотечественников с родиной;

из-за этого решения путина и Иванишвили, Грузия открыто противостоит западной политике санкций в отношении россии, также правительство противостоит Украине, которая борется за свободу цивилизованного мира.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

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