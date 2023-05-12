Не грузинская, а российская мечта: оппозиция заявила, что власти Грузии начали финальный этап изменения внешнеполитического курса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Шесть оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением, в котором утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта", которую в тексте названо "Русская мечта", "начала финальный этап изменения внешнеполитического курса страны", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Заявление подписали: "Единое национальное движение", "Элене Хоштария - Дроа"; "Стратегия Агмашенебели"; "Европейская Грузия"; “Гирчи – Больше свободы” и “Лело для Грузии”.
“Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии, сделаем все для изменения этого режима демократическим путем, для защиты Грузии от международной изоляции и посягательств россии на свободу и государственный суверенитет, чтобы наша страна, которая находится на перекрестке истории, и необратимо стала на путь деоккупации, путь в Евросоюз и НАТО", – говорится в заявлении.
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Авторы заявления указывают, что "Грузинская мечта" поставила под удар европейское и евроатлантическое будущее Грузии и создала реальную угрозу международной изоляции страны;
это оставляет Грузию в пространстве влияния россии и повышает риски повторной агрессии с её стороны;
правительство Грузии лжет, когда говорит, что вместе с режимом путина приняло решение о прямых рейсах для укрепления грузинской экономики и углубления связи соотечественников с родиной;
из-за этого решения путина и Иванишвили, Грузия открыто противостоит западной политике санкций в отношении россии, также правительство противостоит Украине, которая борется за свободу цивилизованного мира.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.
Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.