Грузия не рассматривает восстановление железнодорожного сообщения с россией

Детали

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявляет, что вопрос о железнодорожном сообщении между россией и Грузией не стоит на повестке дня, и что любое решение принимается властями в соответствии с интересами страны.

Цитата

"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому актуализировать его не считаю правильным", - отметил Кобахидзе.

Контекст

Президент торгово-промышленной палаты рф сергей катырин 12 мая в интервью росСМИ рассказал, что россия хочет "организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути: Китай, порт Ирана Бендер-Аббас, Астара – Иран, Астара – Азербайджан, Габала – Азербайджан, Марнеули – Грузия, по территории Абхазии в россию".

Железнодорожное сообщение между россией и Грузией, было остановлено после абхазской войны в начале 1990-х годов.

Дополнение

Президент рф владимир путин 10 мая подписал указы, согласно которым россия возобновит авиасообщение с грузией, прерванное в 2019 году по инициативе российской стороны, а также отменит визовый режим для граждан Грузии. Представители правительства, включая министра иностранных дел, приветствовали решение путина от имени официального Тбилиси, отметив о нарративе о якобы присутствии до миллиона граждан Грузии в россии и приоритете «заботы о гражданах Грузии».

Напомним

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил Тбилиси о санкциях в случае восстановления прямого авиасообщения.

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