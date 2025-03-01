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Европа коллективно попытается собрать "осколки" после встречи Зеленского и Трампа - Bloomberg

Киев • УНН

 • 104018 просмотра

Европейские чиновники обеспокоены позицией Трампа по Украине. Советник администрации заявил о возможном усилении давления на Киев и избегании прямых контактов с Зеленским.

Европа коллективно попытается собрать "осколки" после встречи Зеленского и Трампа - Bloomberg

Европа коллективно попытается собрать "осколки" после встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, со ссылкой на источник сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Европа коллективно попытается собрать осколки, но, похоже, Трамп решил продать Украину", сказал один чиновник Bloomberg, попросивший не называть его имени, выражая взгляды, которые не являются публичными. "Несколько других европейских чиновников назвали розгром в Овальном кабинете засадой", - пишет издание.

В лагере Трампа бытуют разные мнения, в частности, о Зеленском. По словам одного человека, близкого к мнению администрации, "президентство Джо Байдена побудило его ожидать, что американский народ будет продолжать финансировать войну". 

Но один из советников администрации Трампа сказал, что "слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы сейчас уйти". "Вместо этого США, скорее всего, резко усилят давление на Киев и будут избегать прямого общения с Зеленским", сказал советник, попросив об анонимности, чтобы обсуждать вопросы, которые не являются публичными.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. 

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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