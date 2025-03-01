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Європа колективно спробує зібрати "уламки" після зустрічі Зеленського і Трампа - Bloomberg

Київ • УНН

 • 104020 перегляди

Європейські чиновники стурбовані позицією Трампа щодо України. Радник адміністрації заявив про можливе посилення тиску на Київ і уникнення прямих контактів із Зеленським.

Європа колективно спробує зібрати "уламки" після зустрічі Зеленського і Трампа - Bloomberg

Європа колективно спробує зібрати "уламки" після зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Європа колективно спробує зібрати уламки, але, схоже, Трамп вирішив продати Україну", - сказав один чиновник Bloomberg, який попросив не називати його імені, висловлюючи погляди, які не є публічними. "Кілька інших європейських чиновників назвали розгром в Овальному кабінеті засідкою", - пише видання.

У таборі Трампа побутують різні думки, зокрема про Зеленського. За словами однієї людини, близької до думки адміністрації, "президентство Джо Байдена спонукало його очікувати, що американський народ продовжуватиме фінансувати війну". 

Але один із радників адміністрації Трампа сказав, що "занадто багато було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб піти зараз". "Натомість США, швидше за все, різко посилять тиск на Київ і уникатимуть безпосереднього спілкування із Зеленським", - сказав радник, попросивши про анонімність, щоб обговорювати питання, які не є публічними.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Європа
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