Еврокомиссия откладывает санкции против российского СПГ. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Европейский Союз решил не включать запрет на импорт российского сжиженного природного газа в следующий пакет санкций, ссылаясь на споры внутри блока и нехватку четких альтернатив.

Вместо непосредственного эмбарго, Еврокомиссия сосредоточилась на формировании долгосрочного плана сокращения энергетической зависимости от рф, который должны представить в мае. В документе, по предварительной информации, речь пойдет о постепенном отказе от российских энергоносителей до 2027 года, однако конкретика пока отсутствует.

Разработка очередного 17-го пакета санкций против террористической страны продолжается, но темпы работы остаются медленными. Последний раз вопрос СПГ обсуждался еще в январе, во время подготовки предыдущего санкционного пакета.

В Брюсселе также учитывают позицию Соединенных Штатов: Вашингтон неоднократно намекал, что хотел бы видеть большие объемы экспорта американского газа в Европу. В понедельник состоялась встреча представителей ЕС и США на уровне торговых ведомств. Еврокомиссия охарактеризовала ее как "пересмотр текущих позиций", подчеркнув необходимость четкого видения со стороны американской стороны.

ЕС выполняет свою часть. Теперь необходимо, чтобы США определили свою позицию. Как и в любых переговорах, это должна быть улица с двусторонним движением - говорится в заявлении.

В то же время, некоторые европейские чиновники выражают опасения, что поспешный отказ от российского СПГ без соответствующей замены может ослабить позиции ЕС в переговорах, а чрезмерная ориентация на американский газ создаст новую зависимость, на этот раз от США.

Напомним

Ранее было проинформировано, что Брюссель анализирует правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям отказаться от долгосрочных газовых соглашений с рф без необходимости выплачивать москве значительные компенсации.

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