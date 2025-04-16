Еврокомиссия откладывает санкции на импорт российского СПГ из-за разногласий в ЕС

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых
18:28 • 11213 просмотра

Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых

16 апреля, 11:59 • 50106 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 157995 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 80340 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 101535 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 88364 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 139370 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 122227 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 38719 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 62777 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
2м/с
64%
Популярные новости

Предположение, а не анонс: спикер МИД отреагировал на заявление Литвы о возможном ударе россии на Пасху

16 апреля, 14:00 • 11266 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 39996 просмотра

Трамп отказал Украине в системах Patriot, несмотря на ее готовность заплатить 50 млрд долларов - СМИ

16 апреля, 14:53 • 12523 просмотра

МИД прокомментировал идею возобновления движения поезда Одесса-Кишинев, который будет ездить через Приднестровье

16 апреля, 15:00 • 10703 просмотра

Расстрел безоружного пленного воина ВСУ в Донецкой области: омбудсмен обратился в ООН и МККК

16 апреля, 15:09 • 9350 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 40002 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 157997 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 153159 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 139371 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 122227 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 97477 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 40757 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 41076 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 41564 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 43346 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Еврокомиссия откладывает санкции на импорт российского СПГ из-за разногласий в ЕС

Киев • УНН

 • 544 просмотра

ЕС не будет вводить санкции против российского СПГ в новом пакете из-за внутренних споров и отсутствия альтернатив. Планируется постепенный отказ от энергоносителей из рф до 2027.

Еврокомиссия откладывает санкции на импорт российского СПГ из-за разногласий в ЕС

Еврокомиссия откладывает санкции против российского СПГ. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Европейский Союз решил не включать запрет на импорт российского сжиженного природного газа в следующий пакет санкций, ссылаясь на споры внутри блока и нехватку четких альтернатив.

Вместо непосредственного эмбарго, Еврокомиссия сосредоточилась на формировании долгосрочного плана сокращения энергетической зависимости от рф, который должны представить в мае. В документе, по предварительной информации, речь пойдет о постепенном отказе от российских энергоносителей до 2027 года, однако конкретика пока отсутствует.

Разработка очередного 17-го пакета санкций против террористической страны продолжается, но темпы работы остаются медленными. Последний раз вопрос СПГ обсуждался еще в январе, во время подготовки предыдущего санкционного пакета.

В Брюсселе также учитывают позицию Соединенных Штатов: Вашингтон неоднократно намекал, что хотел бы видеть большие объемы экспорта американского газа в Европу. В понедельник состоялась встреча представителей ЕС и США на уровне торговых ведомств. Еврокомиссия охарактеризовала ее как "пересмотр текущих позиций", подчеркнув необходимость четкого видения со стороны американской стороны.

ЕС выполняет свою часть. Теперь необходимо, чтобы США определили свою позицию. Как и в любых переговорах, это должна быть улица с двусторонним движением

- говорится в заявлении.

В то же время, некоторые европейские чиновники выражают опасения, что поспешный отказ от российского СПГ без соответствующей замены может ослабить позиции ЕС в переговорах, а чрезмерная ориентация на американский газ создаст новую зависимость, на этот раз от США.

Напомним

Ранее было проинформировано, что Брюссель анализирует правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям отказаться от долгосрочных газовых соглашений с рф без необходимости выплачивать москве значительные компенсации.

ЕС ищет способы разорвать российские газовые контракты без штрафов - FT15.04.25, 13:33 • 7968 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Европейский Союз
Европа
Соединенные Штаты
Brent
$65.95
Bitcoin
$84,296.80
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,357.60
Ethereum
$1,575.29