Єврокомісія відкладає санкції на імпорт російського СПГ через розбіжності в ЄС

Єврокомісія відкладає санкції проти російського СПГ. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Європейський Союз вирішив не включати заборону на імпорт російського зрідженого природного газу до наступного пакету санкцій, посилаючись на суперечки всередині блоку та нестачу чітких альтернатив.

Замість безпосереднього ембарго, Єврокомісія зосередилася на формуванні довгострокового плану скорочення енергетичної залежності від рф, який мають презентувати у травні. У документі, за попередньою інформацією, йтиметься про поступову відмову від російських енергоносіїв до 2027 року, однак конкретика поки відсутня.

Розробка чергового 17-го пакету санкцій проти терористичної країни триває, утім темпи роботи залишаються повільними. Востаннє питання СПГ обговорювалося ще у січні, під час підготовки попереднього санкційного пакету.

У Брюсселі також враховують позицію Сполучених Штатів: Вашингтон неодноразово натякав, що хотів би бачити більші обсяги експорту американського газу до Європи. У понеділок відбулася зустріч представників ЄС та США на рівні торгових відомств. Єврокомісія охарактеризувала її як "перегляд поточних позицій", наголосивши на необхідності чіткого бачення з боку американської сторони.

ЄС виконує свою частину. Тепер необхідно, щоб США визначили свою позицію. Як і в будь-яких переговорах, це має бути вулиця з двостороннім рухом - йдеться в заяві.

У той же час, деякі європейські чиновники висловлюють побоювання, що поспішна відмова від російського СПГ без відповідного заміщення може послабити позиції ЄС у переговорах, а надмірне орієнтування на американський газ створить нову залежність, цього разу від США.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Брюссель аналізує правові механізми, що дали б змогу європейським компаніям відмовитися від довгострокових газових угод з рф без необхідності виплачувати москві значні компенсації.

ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT