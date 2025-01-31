Еврокомиссия инвестирует более миллиарда евро в оборонные исследования и разработки
Киев • УНН
Еврокомиссия утвердила программу Европейского оборонного фонда на 1,065 млрд евро для совместных оборонных проектов. Средства направят на исследования в сферах киберобороны, военно-морских операций и других критических направлениях.
Европейская комиссия утвердила пятилетнюю программу работы Европейского оборонного фонда (EDF), предусмотрев 1,065 млрд евро на реализацию совместных проектов в сфере оборонных исследований и технологических разработок.
Об этом пишет пресс-служба Европейской комиссии, передает УНН.
Эти инвестиции направлены на усиление оборонного потенциала ЕС, стимулирование технологических прорывов и укрепление конкурентоспособности европейской оборонной промышленности.
Более 40 миллионов евро направлено на исследования и разработки в критически важных сферах, в частности киберобороны, военно-морских операций, подводного боя, моделирования и подготовки, а также передовых сенсорных технологий
Чтобы поддержать революционные технологические решения, 4% бюджета EDF в 2025 году зарезервировали для конкурсов прорывных технологий, а еще 6% - для открытых тендеров, которые должны способствовать поиску нестандартных оборонных решений.
С момента запуска Европейского оборонного фонда в 2021 году Еврокомиссия уже вложила 5,4 млрд евро в оборонные исследования и разработки, что делает ее одним из ведущих инвесторов в сфере военных инноваций в Европе.
Напомним,
Европейская комиссия 13 января объявила о новом пакете гуманитарной помощи ЕС для Украины объемом 140 миллионов евро.