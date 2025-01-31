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Єврокомісія інвестує понад мільярд євро в оборонні дослідження та розробки

Єврокомісія інвестує понад мільярд євро в оборонні дослідження та розробки

Київ • УНН

 • 34645 перегляди

Єврокомісія затвердила програму Європейського оборонного фонду на 1,065 млрд євро для спільних оборонних проєктів. Кошти спрямують на дослідження у сферах кібероборони, військово-морських операцій та інших критичних напрямках.

Європейська комісія затвердила п’ятирічну програму роботи Європейського оборонного фонду (EDF), передбачивши 1,065 млрд євро на реалізацію спільних проєктів у сфері оборонних досліджень і технологічних розробок.

Про це пише пресслужба Європейської комісії, передає УНН

Ці інвестиції спрямовані на посилення оборонного потенціалу ЄС, стимулювання технологічних проривів і зміцнення конкурентоспроможності європейської оборонної промисловості.

Понад 40 мільйонів євро спрямовано на дослідження та розробки у критично важливих сферах, зокрема кібероборони, військово-морських операцій, підводного бою, моделювання та підготовки, а також передових сенсорних технологій

- йдеться у повідомленні.

Щоб підтримати революційні технологічні рішення, 4% бюджету EDF у 2025 році зарезервували для конкурсів проривних технологій, а ще 6% — для відкритих тендерів, які мають сприяти пошуку нестандартних оборонних рішень.

З моменту запуску Європейського оборонного фонду у 2021 році Єврокомісія вже вклала 5,4 млрд євро в оборонні дослідження та розробки, що робить її одним із провідних інвесторів у сфері військових інновацій в Європі.

Нагадаємо

Європейська комісія 13 січня оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги ЄС для України обсягом 140 мільйонів євро. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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