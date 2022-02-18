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Евровидение-2022: после скандала уволился глава нацотбора Лодыгин

Киев • УНН

 • 23052 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины удовлетворил заявление об увольнении главы оргкомитета национального отбора на Евровидение-2022, члена правления "Общественного" Ярослава Лодыгина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

Ранее Лодыгин заявил во время пресс-конференции, что готов уйти в отставку, чтобы подтвердить чистую репутацию Общественного.

"Сейчас вижу от общества, от общества, выраженного в наблюдательном совете НОТУ, сигналы недоверия относительно моей работы, я согласен принять такую аргументацию, если в моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить кристально чистую репутацию Общественного в этом деле", - сказал он.

Лодыгин попал в скандал после комментария в адрес выступления группы Kalush Orchestra в финале нацотбора: "Мы уже несколько раз представляли себя как Украина, как украинцы, как такие люди из лесов, люди из гор в данном случае".

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Напомним

Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно незаконного пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.

15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде в оккупированный Крым Общественному предоставил член команды, а не певица лично.

В итоге Паш отказалась от участия в Евровидении-2022.

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